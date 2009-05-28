Покупку вагонов Киевским метро осложнит дефицит горбюджета

Вероятность приобретения Киевским метрополитеном вагонов в 2009 году составляет менее 50% из-за дефицита городского бюджета.

Такое мнение высказал УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Игорь БИЛЫК.

Аналитик также прогнозирует, что открытие трех новых станций на Куреневско-Красноармейской линии будет отложено по меньшей мере до 2010 г. по тем же причинам. По его мнению, в этом году Киевский метрополитен закупит 20-25 вагонов - в основном производства Крюковского вагоностроительного завода из-за их лучшего соотношения цены/качества по сравнению с российскими вагонами.

Как сообщал УНИАН, депутаты Киевского городского совета разрешили КП «Киевский метрополитен» закупить 100 вагонов метро на условиях финансового лизинга с правом выкупа по результатам тендера.

Соответствующее решение было принято на заседании сессии Киевсовета 28 мая 2009 года.

Согласно этому решению, в этом году на выкуп нового подвижного состава из городского бюджета разрешается привлечь средства не более 15% от общей стоимости предмета лизинга, а остальные средства – на протяжении 2010-2014 годов.

По данным метрополитена, в часы пик заполненность одного вагона метро составляет 250 человек, или 10 человек на один квадратный метр свободной от сидений площади. Особенно сложная ситуация - на Сырецко-Печерской линии. Здесь существующим парком подвижного состава уже фактически невозможно обеспечить необходимое количество поездов для перевозки растущего пассажиропотока.

Благодаря принятому сегодня решению метрополитен уменьшит заполненность вагонов с существующих 250 человек до 197 и обеспечит необходимый интервал движения между поездами.