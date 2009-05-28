Lufthansa может купить польский LOT

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa может купить национального польского авиаперевозчика LOT.

Как сообщает TVN24, о такой возможности написала немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

По данным издания, стороны уже приступили к переговорам, что подтвердил газете новый глава правления LOT Себастьян МИКОШ, отметив при этом, что это предварительные разговоры, а не конкретные договоренности.

Газета напомнила, что польское правительство планирует приватизировать LOT до конца текущего года.

На данный момент 68% компании принадлежат государству, 25,1% - синдикату кредиторов обанкротившегося Swissair, который ранее был выбран стратегическим инвестором, 7% акций компании владеют ее сотрудники.

Немецкая газета отмечает, что последние годы LOT испытывает финансовые трудности, в том числе из-за постоянных смен руководства компании и вмешательства государства в деятельность фирмы.

Как сообщал УНИАН, убытки LOT в прошлом году составили 170 млн. долларов, главным образом из-за двухлетнего контракта на поставку топлива для компании, который был заключен в июле 2008 года при пиковых ценах на нефть.

Нефть с лета прошлого года подешевела втрое, что привело к снижению цен на нефтепродукты, но LOT был вынужден закупать дорогое топливо согласно контракту. Убытки на данном контракте составили 140 млн. долларов.