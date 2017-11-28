Выше суда: Антимонопольный комитет требует у "Киевстара" персональные данные абонентов и их телефонные разговоры

Антимонопольный комитет Украины затребовал у одного из украинских операторов мобильной связи - "Киевстара" персональные данные абонентов и их телефонные разговоры, однако оператор отказался выполнять требование, считая его незаконным, сообщили в пресс-службе оператора.

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"Сведения, которые запрашивал АМКУ, касались абонентских данных клиента компании, в том числе информации о телефонных разговорах", - говорится в сообщении оператора.

Отмечается, что Конституция Украины и Закон "О телекоммуникациях" гарантируют всем гражданам-пользователям мобильной связи конфиденциальность их данных. Законодательство признает такие сведения, как получение услуг, их длительность, содержание, маршруты передачи - охраняемые законом тайной и устанавливает специальный режим и порядок их распространения.

"Основанием для передачи другим лицам такой информации является согласие самого абонента или решения суда", - отмечают в пресс-службе оператора.

"Киевстар" указывает на то, что АМКУ не согласен с обоснованием оператора и заявляет, что вправе запрашивать любую информацию, в том числе и с ограниченным доступом.

В свою очередь, АМКУ оштрафовал оператора за непредоставление информации, оператор обжалует решение в суде.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября Антимонопольный комитет Украины оштрафовал крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар" на 54,4 тысячи гривень за непредоставление информации в установленный комитетом срок.

Компания "Киевстар", основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в Интернет.

Количество абонентов мобильной связи оператора составляет 25,4 миллиона пользователей. Акционером "Киевстара" является холдинг с российскими корнями VimpelCom (VEON).