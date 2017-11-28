Польша в декабре выдаст Украине дополнительные разрешения на грузоперевозки

Польша передаст украинским грузоперевозчикам дополнительную квоту разрешений на осуществление автомобильных перевозок через территорию Польши 1 декабря, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

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"По последней информации от польской стороны, указанное ранее количество (5000 разрешений категории "Евро-3" и 2000 разрешений категории "Евро-5" квоты 2017 года) на данный момент печатается и после всех необходимых процедур будет передано украинской стороне 1 декабря 2017 года", - говорится в сообщении.

Эти разрешения будут доступны в пунктах выдачи разрешений "Ковель", "Львов" и "Борисполь".

Как сообщал УНИАН, 22 ноября в Мининфраструктуры заявили, что Украина договорилась с Польшей о предоставлении украинским грузоперевозчикам дополнительной квоты разрешений на осуществление автомобильных перевозок через территорию Польши.