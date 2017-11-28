В АМКУ рассказали, какие данные требовали у "Киевстара"

Антимонопольный комитет потребовал у одного из украинских операторов - компании «Киевстар» раскрыть информацию об абонентах для расследования дела о закупке крупнейшей газодобывающей компанией Украины «Укргазвыдобування» в мае 2015 года блочно-модульного комплекса колтюбинговой установки, говорится на официальном сайте АМКУ.

Читайте такжеУкраина все ближе к мобильной связи четвертого поколения

«При рассмотрении дела о возможном искажении результатов закупки блочно-модульного комплекса колтюбинговой установки, которая проводилась компанией «Укргазвыдобування» в мае 2015 года, было установлено, что с целью незаконной координации своего поведения во время участия в процедуре закупки, участники сговора использовали номера телефонов, которые относятся, в частности, к номерному ресурсу «Киевстара». В связи с этим Антимонопольный комитет направил в адрес «Киевстара» требование раскрыть информацию о предоставлении телекоммуникационных услуг определенным абонентам «Киевстара», - говорится в сообщении.

В госоргане отметили, что Антимонопольному комитету законом предоставлено право при рассмотрении дел о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции требовать от субъектов хозяйствования предоставления любой информации, в том числе с ограниченным доступом.

В комитете заявили, что никогда не требовали раскрывать содержание телефонных разговоров между абонентами.

«Запрашивая информацию о факте предоставления телекоммуникационных услуг отдельным абонентам, которые являются фигурантами расследований нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, Антимонопольный комитет никогда не требует раскрытия содержания телефонных разговоров между абонентами, и никоим образом не ограничивает тайну телефонных разговоров, гарантированную Конституцией», - заявили в госоргане.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября Антимонопольный комитет Украины оштрафовал крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар" на 54,4 тыс. грн за непредставление информации в установленный комитетом срок. Оператор «Киевстар» заявил, что не согласен с решением комиссии и обжалует решение в суде.

Ранее компания «Укргазвыдобування» провела тендер на закупку услуг колтюбинга (услуга быстрого прочищения и восстановления работы газовых скважин), использование которого увеличило добычу газа за 2017 года на 157 млн куб. м газа.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харьковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».

Компания «Киевстар», основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в Интернет.

Количество абонентов мобильной связи оператора составляет 25,4 млн пользователей. Акционером «Киевстара» является холдинг с российскими корнями VimpelCom (VEON).