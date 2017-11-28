"Укрзализныця" хочет арендовать локомотивы у Казахстана

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" в связи с нехваткой локомотивов ведёт переговоры с Казахстаном относительно их аренды.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель директора департамента стратегического планирования "Укрзализныци" Александр Малаков на пресс-конференции в Европейской Бизнес Ассоциации.

"Сейчас проводятся переговоры, в частности, с Казахстаном, по поводу того, чтобы их избыточный парк можно было брать в аренду и перекрывать нашу потребность в локомотивах", - сообщил он.

По словам Малакова, также "Укрзализныця" планирует получить 30 локомотивов от компании General Electric в 2018 году.

"Первоочередное - это обновление локомотивного парка. Так как в 2018 году максимум, что мы можем получить - это 30 локомотивов (от компании General Electric - УНИАН), то основной упор, конечно же, все-таки делается на модернизацию и капитальный ремонт имеющегося парка", - сказал Малаков.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в первом полугодии 2018 года рассчитывает получить в лизинг от 20 до 30 локомотивов от американской компании General Electric.