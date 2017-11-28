"Укртелекому" разрешили повысить тарифы

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) по предложению одного из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций «Укртелекома» приняла решение повысить тарифы на услуги связи с 1 января 2018 года, сообщила пресс-служба регулятора.

Читайте такжеУходит в небытие: "Укртелеком" отказывается от пересылки телеграмм

«Комиссия приняла решение об утверждении Предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги и признании утратившим силу решения НКРСИ от 08.11.2016 № 589», - говорится в сообщении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укртелекома», для домашних пользователей стоимость предельных тарифов для абонентов, проживающих в городах, увеличится на 3 грн, а для абонентов, проживающих в селе, - на 5 грн.

«НКРСИ приняла решение об изменении предельных тарифов на фиксированную телефонию с 1 января. Изменения в предельных тарифах на 2018 год в среднем предусматривают повышение абонплаты на 8,3%. Это зависит от типа подключения (отдельная или спаренная линия), населенного пункта (город или село)», - отметили в пресс-службе.

В компании добавили, что решение НКРСИ вступит в силу после регистрации в Министерстве юстиции Украины.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября НКРСИ приняла за основу решение об увеличении граничных тарифов на общедоступные телеком-услуги с 1 января 2018 года на 7,3% для абонентов крупных городов, и на 14,5% - для абонентов сел.

«Укртелеком» с 1 октября повысил тарифы на стационарную связь для абонентов базовых тарифов на 5,5 грн и для абонентов безлимитной связи - на 9 грн.

Ранее сообщалось, что хозсуд Киева вернул пакет акций «Укртелекома» в государственную собственность. В компании сообщили, что решение суда первой инстанции не повлияет на текущую работу «Укртелекома».

«Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания предоставляет услуги связи почти 8 млн абонентов фиксированной телефонии и услуги скоростного интернета более 1,6 млн клиентов.

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).