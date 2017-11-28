"Укрпочта" хочет купить банк

Публичное акционерное общество «Укрпочта» рассматривает возможность покупки банка или стратегического партнерства с финучреждениями для развития финансовых услуг.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и. о. генерального директора "Укрпочты" Игорь Смилянский на пресс-конференции в Европейской Бизнес Ассоциации.

"Мы хотим развивать финансовые услуги. Вариант А - чтобы прописали закон. Если это не произойдет, у нас есть вариант Б - купить банк. Нам могут не позволить это сделать, тогда есть вариант В - стратегическое партнерство с банком, что, по сути, то же самое, что вариант Б. Но запретить нам это сделать не могут", - отметил он.

По словам Смилянского, сейчас "Укрпочта" уже ведет переговоры с некоторыми небольшими банками с целью стратегического партнерства.

Как сообщал УНИАН, «Укрпочта» в январе-сентябре 2017 года получила 415,5 млн чистого убытка против 15,2 млн грн прибыли за аналогичный период 2016 года.

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.