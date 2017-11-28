"Укрзализныця" хочет купить 30 локомотивов американской General Electric со сборкой в Украине

Публичное акционерное общество «Укрзализныця» ведет переговоры с американской корпорацией General Electric по крупноузловому производству локомотивов на мощностях Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ).

Читайте также"Укрзализныця" хочет арендовать локомотивы у Казахстана

Об этом заявил заместитель директора департамента стратегического планирования «Укрзализныци» Александр Малаков на пресс-конференции в Европейской Бизнес Ассоциации.

"Согласно плану «Укрзализныци», планируется приобрести в 2018 году 30 новых локомотивов тепловозной тяги. Сейчас идут переговоры с General Electric по крупноузловому производству этих локомотивов на мощностях КВСЗ", - сказал он.

При этом Малаков отметил, что договор предусматривает выпуск 30 тепловозов в следующем году.

"Задача довести локализацию локомотивов в Украине до уровня 40%. Договор должен быть заключен к концу года", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «Укрзализныця» рассчитывает на начало совместного производства локомотивов с американской компанией General Electric в 2018 году.

3 октября президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом и исполнительным директором американской компании General Electric Transportation Джейми Миллером, на которой, в частности, обсуждались перспективы участия американской стороны в модернизации "Укрзализныци".

4 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что «Укрзализныця» и General Electric Transportation договорились подписать рамочное соглашение о сотрудничестве.

Справка УНИАН. General Electric – американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики.