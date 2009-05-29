НКРС приняла решение о выдаче 6 лицензий

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на своем заседании 28 мая т.г. приняла решение о выдаче 6 лицензий операторам телекоммуникаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

«На заседании НКРС принято решение о выдаче шести лицензий, переоформлении трех лицензий и аннулировании трех лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины», – отмечается в сообщении.

Также НКРС рассмотрела и приняла решения по 12 заявлениям операторов телекоммуникаций относительно выделения и переоформления номерного ресурса.

В Реестр радиоэлектронных средств и излучающих устройств внесены 8 радиоэлектронных средств.

Следующее заседание НКРС состоится 4 июня 2009 года.