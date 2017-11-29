В центре Киева до конца января ограничили движение транспорта

В центральных районах Киева с 29 ноября по 31 января будет ограничено движение транспорта в связи новогодними и рождественскими праздниками. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В частности, с 29 ноября 2017 года до 31 января 2018 года будет запрещено движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда (от ул. Малой Житомирской до Михайловской площади).

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«Кроме того, будет действовать ограничение движения всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда (от дома № 23 на ул. Софиевской до Михайловской площади) и на ул. Владимирской (от Рыльского переулка до Владимирского проезда)», - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что в работу маршрутов наземного пешеходного транспорта общего пользования, путь следования которых проходит указанными улицами, будут внесены изменения.