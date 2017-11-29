Министр инфраструктуры рассказал о потерях Украины из-за Керченского моста

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что строительство Керченского моста нужно срочно остановить и это возможно только под давлением международных партнеров и дополнительных санкций против России.

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Об этом он заявил во время выступления на Международной конференции по морской безопасности в Киеве, информирует пресс-служба Мининфраструктуры.

«Министр напомнил, что 24 мая 2017 года Россия объявила об ограничении параметров для прохождения судов, следующих из Черного в Азовское море и обратно под аркой транспортного перехода (моста) через Керченский пролив. А это потери экспорта только в США 1 млн тонн украинского металла ежегодно», – говорится в сообщении.

Омелян также отметил, что значительно ухудшилось состояние зерновой логистики Азовского региона вследствие существенного подорожания фрахта морских судов, которые будут соответствовать габаритным требованиям пропуска через Керченский пролив.

Посол США в Украине Мари Йованович также считает, что строительство моста через Керченский пролив Россией мешает осуществлению транспортного сообщения Украиной с международными рынками.

Как сообщал УНИАН, о необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию - летом 2019-го.

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».