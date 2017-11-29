Из Киева в Одессу за 2 часа: в Украине может появится скоростная евроколея

Министерство инфраструктуры Украины намерено привлечь инвестора для строительства новой скоростной железной дороги, которая соединит Киев и Одессу колеей европейского стандарта - 1435 мм.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на пресс-конференции в Европейской Бизнес Ассоциации.

"Скоростной путь по евроколее мы хотим осуществить на отрезке Киев-Одесса. Базовая цена, от которой мы отталкиваемся, - 30 млн грн за один километр с электрификацией. Грубо говоря, миллион евро. В Польше все полностью с электрификацией стоит до 3 млн евро. У нас есть дорога, которая соединяет Киев и Одессу. Вдоль неё есть государственная земля, на которой можно бесплатно строить», - сказал он.

По словам Омеляна, стоимость строительства железной дороги составит около 500-800 млн евро.

"Конечно, там есть перепады высот, и надо будет идти эстакадами. Если средняя стоимость километра - 1-2 млн, то исходя из протяжённости пути, получится 500-800 млн евро. Сами поезда — это дополнительно ещё 20-30 млн евро. Сейчас пассажирский поезд можно приобрести за 10 млн евро. Соответственно 3-4 поезда обеспечат дневную езду», - сказал министр.

Также, по словам Омеляна, изучается возможность запуска по евроколее грузового сообщения, помимо пассажирского.

«Мы договорились с ЕБРР о подготовки pre-stability study и уже с этим будем ходить по инвесторам. Это могут быть две модели. Частно-государственное партнёрство "Укрзализныци" с инвестором и эксплуатация евроколеи и вагонов на паритетных началах. Или полностью параллельная частная железнодорожная компания на 99 лет" - сказал он.

При этом Омелян отметил, что цена на билет скоростного поезда может составить 500-700 грн.

"Я убеждён, что пассажирский трафик будет достаточным. Это будет конкуренция с авиасообщением, потому что будем иметь поезд, который едет из Киева в Одессу около 2 часов. Можем смело поставить цену билета 500-700 грн, и он будет заполнен», - заявил он.