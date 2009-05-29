Днепропетровский тепловозоремонтный завод получил госзаказ
На сумму 229 млн. грн.
ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный
завод» получил от «Укрзализныци» госзаказ на сумму 229 млн. грн. по проведению в 2009 году капитального ремонта и модернизации 146 секций тепловозов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, госзаказ на текущий год на 6% превышает
аналогичный показатель 2008 года и является результатом обращения
председателя Днепропетровской ОГА Виктора БОНДАРЯ к премьер-министру
Украины Юлии ТИМОШЕНКО.
По данным пресс-службы, также «Укрзализныця» погасила задолженность перед ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» за выполненные ранее заказы в объеме 26,9 млн. грн.
В данный момент на предприятии отсутствует задолженность по заработной
плате и уплате налогов и других обязательных платежей, а также по расчетам за
энергоносители. На заводе работает более 1,65 тыс. человек, что составляет 97% от численности персонала в 2008 году.
Справка УНИАН. ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» (Днепропетровск) производит ремонт маневровых тепловозов серии ЧМЭ-3 и тепловозов серии ТО-10 всех индексов, ТЕМ-2, тепловозов серии 2ТЕ116.
100% акций ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» принадлежат государству и находятся в управлении Министерства транспорта и связи Украины.
В 2008 году Днепропетровский тепловозоремонтный завод увеличил чистую прибыль на 90,4% по сравнению с 2007 годом – до 7,544 млн. грн.