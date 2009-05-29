Днепропетровский тепловозоремонтный завод получил госзаказ

ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный

завод» получил от «Укрзализныци» госзаказ на сумму 229 млн. грн. по проведению в 2009 году капитального ремонта и модернизации 146 секций тепловозов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, госзаказ на текущий год на 6% превышает

аналогичный показатель 2008 года и является результатом обращения

председателя Днепропетровской ОГА Виктора БОНДАРЯ к премьер-министру

Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

По данным пресс-службы, также «Укрзализныця» погасила задолженность перед ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» за выполненные ранее заказы в объеме 26,9 млн. грн.

В данный момент на предприятии отсутствует задолженность по заработной

плате и уплате налогов и других обязательных платежей, а также по расчетам за

энергоносители. На заводе работает более 1,65 тыс. человек, что составляет 97% от численности персонала в 2008 году.

Справка УНИАН. ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» (Днепропетровск) производит ремонт маневровых тепловозов серии ЧМЭ-3 и тепловозов серии ТО-10 всех индексов, ТЕМ-2, тепловозов серии 2ТЕ116.

100% акций ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» принадлежат государству и находятся в управлении Министерства транспорта и связи Украины.

В 2008 году Днепропетровский тепловозоремонтный завод увеличил чистую прибыль на 90,4% по сравнению с 2007 годом – до 7,544 млн. грн.