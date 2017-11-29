Гололед парализовал движение транспорта в Киеве

В Украине из-за неблагоприятных погодных условий образовались заторы. Большое количество аварий фактически парализовало движение транспорта по городским улицам.

Парализовано движение на проспекте Победы, Набережном шоссе, бульваре Тараса Шевченко, ул. Жилянской, ул. Лысенко, ул. Бассейной, ул. Институтской.

В центре города также затруднено движение на Европейской площади. Здесь автомобили движутся со скоростью 10 км/час.

Также пробки образовались на мосту Патона, Дарницком мосту, Южном мосту. Затруднено движение транспорта и на левом берегу - пробки на проспекте Бажана, проспекте Григоренко и Харьковском шоссе.

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Также из-за гололеда все троллейбусные и автобусные маршруты курсируют с отклонением от графика. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на коммунальное предприятие «Киевпасстранс».

«На всех троллейбусных и автобусных маршрутах введено оперативное состояние №3 (курсирование без соблюдения расписания движения), в связи со сложными погодными условиями (гололедица). На месте работают ответственные службы города», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, синоптики прогнозируют 29 ноября в Украине, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской области и Крыма, местами гололед. В Киеве и Киевской области на дорогах гололедица.