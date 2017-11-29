Россия заявила, что запустит все свои поезда в обход Украины до конца года

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что движение всех поездов до конца 2017 года будет переведено на новый железнодорожный обход Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«До конца этого года это направление заработает в полном объеме, и мы полностью переведем движение поездов в соответствии с нормативным графиком», - сказал Соколов.

Уточняется, что по новому участку пойдут поезда, следующие из Москвы и Санкт-Петербурга в Кисловодск, Анапу, Назрань, Новороссийск, Адлер и в обратном направлении.

Напомним, компания "Российские железные дороги" 20 сентября 2017 года сообщила о запуске регулярного движения грузовых поездов в рамках тестовой эксплуатации на линии Журавка - Миллерово в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины.

Открыть движение пассажирских поездов на линии планировалось к концу осени 2017 года Новая железная дорога протяженностью 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Предполагается, что максимальная скорость движения пассажирских поездов будет составлять 140 км/ч с перспективой увеличения до 160 км/ч, для грузовых - до 90 км/ч.