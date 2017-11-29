Россия заявила, что запустит все свои поезда в обход Украины до конца года
Уточняется, что по новому участку пойдут поезда, следующие из Москвы и Санкт-Петербурга в Кисловодск, Анапу, Назрань, Новороссийск, Адлер и в обратном направлении.
Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что движение всех поездов до конца 2017 года будет переведено на новый железнодорожный обход Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
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«До конца этого года это направление заработает в полном объеме, и мы полностью переведем движение поездов в соответствии с нормативным графиком», - сказал Соколов.
Уточняется, что по новому участку пойдут поезда, следующие из Москвы и Санкт-Петербурга в Кисловодск, Анапу, Назрань, Новороссийск, Адлер и в обратном направлении.
Напомним, компания "Российские железные дороги" 20 сентября 2017 года сообщила о запуске регулярного движения грузовых поездов в рамках тестовой эксплуатации на линии Журавка - Миллерово в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины.
Открыть движение пассажирских поездов на линии планировалось к концу осени 2017 года Новая железная дорога протяженностью 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Предполагается, что максимальная скорость движения пассажирских поездов будет составлять 140 км/ч с перспективой увеличения до 160 км/ч, для грузовых - до 90 км/ч.