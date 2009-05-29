Чистая выручка «ВымпелКом» в Украине выросла

Чистая операционная выручка компании «ВымпелКом» (Россия) в Украине (компании «Украинские радиосистемы» и «Голден Телеком») в первом квартале 2009 года выросла на 48,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составила 1,609 млрд. российских рублей.

Об этом говорится в финансовом отчете компании «ВымпелКом», которым располагает УНИАН.

Согласно сообщению, при этом чистая операционная выручка компании «ВымпелКом» (Россия) в Украине по сравнению с четвертым кварталом 2008 года снизилась на 16,3%.

Выручка компании в Украине от предоставления услуг мобильной связи составила 894 млн. руб., что на 1,2% больше, чем за аналогичный период 2008 года, и на 31% меньше, чем за четвертый квартал 2008 года.

Выручка компании «ВымпелКом» в Украине от предоставления услуг фиксированной связи составила 836 млн. руб., что на 287% больше, чем за аналогичный период 2008 года, и на 16,3% больше, чем за четвертый квартал 2008 года.

При этом показатель элиминации составил 121 млн. руб. Показатель OIBDA бизнеса «ВымпелКома» в Украине в первом квартале 2009 года вырос на 172,2% и составил 215 млн. руб. При этом показатель OIBDA мобильной связи в Украине за этот период составил минус 2 млн. руб., OIBDA фиксированной связи – 217 млн. руб.

По итогам первого квартала 2009 года количество абонентов мобильной связи компаний, принадлежащих «ВымпелКому» в Украине, составило 1,894 млн. человек, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. Количество абонентов широкополосного доступа в Интернет по итогам первого квартала 2009 года составило 40 тыс. человек, что на 233,3% больше, чем за первый квартал 2008 года.

Капитальные затраты компании «ВымпелКом» в Украине в первом квартале 2009 года снизились на 85,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 96 млн. руб.

Как сообщается в отчете, компания «ВымпелКом» в целях приведения в соответствие валюты отчетности с основной функциональной валютой компании и упрощения сравнительного анализа своих результатов приняла решение изменить валюту отчетности на российский рубль.

Справка УНИАН. Две украинские компании – ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком» – входят в международную группу компаний «ВымпелКом», осуществляющую коммерческие операции в 7 странах СНГ. В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже. Лицензии группы компаний «ВымпелКом» охватывают территории с общим населением около 340 млн. человек. Услуги предоставляются под брендом Beeline и «Beeline Бизнес». Акции ОАО «ВымпелКом» котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под символом “VIP”.