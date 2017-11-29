Аэропорт "Николаев" на шаг ближе к возрождению после четырехлетнего простоя

Служба аэронавигационной информации Украины (САИ) дала согласие на выполнение полетов в районе международного аэропорта «Николаев», последний регулярный рейс из которого был совершен весной 2013 года.

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Об этом написал председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко на своей странице в Facebook.

"Вчера плодотворно поработали в "Украэрорух". Результатом несколькочасового совещания с участием руководителя предприятия Дмитрия Бабейчука, которое завершилось поздно вечером, стало то, что Николаевский международный аэропорт получил от всех соответствующих служб, в том числе и Службы аэронавигационной информации Украины (САИ), согласие на Инструкцию по выполнению полетов (использование воздушного пространства) в районе аэродрома «Николаев»!", - написал он.

Также, по словам Савченко, уже получены подготовленные специалистами "Украэроруха" схемы захода на посадку, текстовое описание процедур вылета и прибытия на расчетные пределы аэродромной зоны полетной информации (AFIZ) для аэропорта «Николаев».

«Сегодня в обед - встреча с министром инфраструктуры и руководителем Укравиаслужбы. Это будет окончательный шаг и решение, которое позволит нам начать облет аэропорта»,- написал он.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Николаев» расположен в городе Николаев. Аэропорт построен в 1944 году и в течение длительного времени использовался как военный, для Вооруженных Сил СССР. Позже, начал выполнять функции гражданского аэропорта. На данный момент аэропорт Николаев не обслуживает регулярные полеты. Последний регулярный рейс был совершен весной 2013 года. В 2016 году аэропорт был отключен от энергоснабжения за долги.

Инициативная группа с участием народных депутатов Украины от Николаева, в апреле принял решение о возрождении аэропорта - сейчас идет его восстановление, в частности замена светосигнальной системы (аэродромных огней), обновление асфальто-полимер-бетонного покрытия взлетной полосы и ремонт аэровокзала.