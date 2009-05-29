Чистый убыток «Вымпелкома» составил 8,5 млрд. руб.

Консолидированный чистый убыток компании «Вымпелком» в первом квартале 2009 года составил 8,5 млрд. российских рублей в то время как в первом квартале 2008 года компания имела чистую прибыль в размере 14,5 млрд. руб. (в четвертом квартале 2008 года – чистый убыток в размере 22,2 млрд. руб.).

Об этом говорится в финансовом отчете компании «Вымпелком», которым располагает УНИАН.

«Чистые убытки составили 8,5 миллиардов рублей за счет убытков от курсовых разниц в размере 23,6 миллиарда рублей», - отмечается в отчете.

Консолидированная чистая операционная выручка компании «Вымпелком» в первом квартале 2009 года достигла 66,8 млрд. руб., увеличившись на 30,7% по сравнению с первым кварталом 2008 года и снизившись на 4,1% по сравнению с четвертым кварталом 2008 года.

Показатель OIBDA достиг 32,2 млрд. руб., увеличившись на 5% по сравнению с четвертым кварталом 2008 года. Консолидированная маржа OIBDA выросла до 48,1% с показателя 44%, достигнутого в четвертом квартале 2008 года.

Операционная прибыль достигла 19,3 млрд. руб., показав рост на 239,5% по сравнению с четвертым кварталом 2008 года.

Консолидированная абонентская база в мобильном сегменте выросла в первом квартале 2009 года на 1,7 млн. чел. по сравнению с четвертым кварталом 2008 года и достигла 62,7 млн. чел.

Комментируя результаты первого квартала 2009 года, главный управляющий директор ОАО «ВымпелКом» Борис НЕМШИЧ отметил, что в течение первого квартала 2009 года экономики России и стран СНГ «переживали период серьезных макроэкономических потрясений», сопровождавшийся значительным снижением уверенности делового сообщества, стремительной девальвацией валют, падением промышленного производства и растущей безработицей.

«Несмотря на неблагоприятные экономические условия и обычное сезонное снижение активности, нам удалось достичь высоких квартальных результатов с объемом выручки 66,8 млрд. руб. и показателем OIBDA 32,2 млрд. руб. при хорошем уровне маржи OIBDA более 48%», - отметил он.

По его данным, денежный поток от операционной деятельности компании увеличился на 34% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 28 млрд.руб, что эквивалентно 826 млн.долл. США по среднему обменному курсу 33,93 рубля за 1 доллар США.

Как сообщается в отчете, компания «Вымпелком», в целях приведения в соответствие валюты отчетности с основной функциональной валютой компании и упрощения сравнительного анализа своих результатов приняла решение изменить валюту отчетности на российский рубль. Обменный курс рубля к доллару США на конец первого квартала 2009 года составлял 34,01 рубля за один доллар США, а средний курс за квартал, закончившийся 31 марта 2009 года, составлял 33,93 рубля за один доллар США. Обменный курс рубля к доллару на конец 4 квартала 2008 года составлял 29,38 рубля за один доллар США, а средний курс за квартал, закончившийся 31 декабря 2008 года, составлял 27,27 рубля за один доллар США.

Справка УНИАН. Две украинские компании - ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком» входят в международную группу компаний «ВымпелКом», осуществляющую коммерческие операции в 7 странах СНГ. В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже. Лицензии группы компаний «ВымпелКом» охватывают территории с общим населением около 340 млн. человек. Услуги предоставляются под брендом Beeline и «Beeline Бизнес». Акции ОАО «ВымпелКом» котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под символом “VIP”.