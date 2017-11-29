Назначен новый глава Украинского Дунайского пароходства

Руководителем национального перевозчика грузов и пассажиров в Дунайском бассейне компании "Украинское Дунайское пароходство"(Измаил, Одесская обл.) назначен Дмитрий Чалый.

Читайте такжеГоскомпании по итогам 2016 года перечислили в бюджет 15,5 миллиарда

Как сообщили УНИАН в пресс-службе пароходства, согласно приказу Министерства инфраструктуры Украины Дмитрий Чалый с 29 ноября будет исполнять обязанности председателя правления ЧАО «Украинское Дунайское пароходство». Он назначен «на период принятия соответствующего решения высшим органом руководства».

Ранее пароходство возглавлял Дмитрий Баринов.

Чалый работал коммерческим директором «Укрпочты», в Одесском морском торговом порту в качестве заместителя начальника по экономике.

Как сообщал УНИАН, Дунайское пароходство в январе-июне получило 12,8 млн грн чистого убытка против 2,01 млн грн прибыли за аналогичный период прошлого года.

Украинское Дунайское пароходство - национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне и одно из крупнейших транспортных предприятий в Европе. Компания осуществляет около 25% транспортных перевозок по Дунаю. Флот компании насчитывает несколько сотен самоходных и несамоходных речных судов, а также морские суда дедвейтом 3-5 тыс. тонн: шесть сухогрузов, один нефтеналивной танкер.