"Укрпошта" поднимет тарифы на доставку газет

Публичное акционерное общество «Укрпошта», национальный оператор почтовой связи в стране, планирует с 1 июля 2018 года поднять тарифы на доставку печатных изданий, сообщил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко на своей странице в соцсети Facebook.

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«Укрпошта» начинает процедуру поднятия тарифов на доставку газет по подписке с 1 июля 2018 года», - написал он.

Повышение планируется провести в два этапа - с 1 июля 2018 года на 50%, и с 1 января 2019 года - также на 50%.

«Менеджмент "Укрпошты" (первый заместитель генерального директора Александр Чернявский) говорит об экономических проблемах предприятия, вызванные износом фондов, ростом уровня минимальных зарплат, убыточностью сельской сети отделений и государственным регулированием тарифов...», - отметил Томиленко.

В свою очередь «Укрпошта» вводит скидку редакциям на редакционную подписку, планирует привлекать кредитные средства для своевременных расчетов с газетами и реагировать на конкретные жалобы газет.

Председатель Нацсоюза журналистов добавил, что по предложению НСЖУ рассматривается вариант моратория на пересмотр тарифов на доставку региональных изданий зоны АТО.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрпошта» договорилась с издателями о поэтапном повышении тарифов на прием и доставку периодических изданий с июля 2017 года. В частности, с 1 июля они вырастут на 50% от запланированного ранее повышения стоимости доставки, а с 1 января 2018 года – тарифы вырастут до уровня, который был ранее предусмотрен приказом Министерства инфраструктуры (в целом на 48% от действующих).

Руководство "Укрпошты" отмечает, что поэтапное выравнивание тарифов до уровня себестоимости позволит госпредприятию лишь частично сократить убыточность услуги в 2017 году.

23 февраля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), согласовала для «Укрпошты» повышение тарифов на предоставление услуг в среднем на 49,4%. В частности, тарифы на пересылку простых почтовых карточек, писем, бандеролей, рекомендованных писем, согласно данному решению, выросли на 59,6%, пересылку посылок - на 22%.

«Укрпошта» в январе-сентябре 2017 года получила 415,5 млн чистого убытка против 15,2 млн грн прибыли за аналогичный период 2016 года.