HP выявила в Украине 5 тыс. единиц контрафакта

Американская компания HP провела в 2008 году в Украине 24 расследования, выявив около 5 тыс. единиц контрафактных расходных материалов для печати. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По данным пресс-службы, за 2008 год с участием HP было совершено три рейда в России и по одному в Хорватии, Польше и Украине, в ходе которых выявлено и изъято около 6600 единиц готовых поддельных расходных материалов, а также 31600 компонентов для их создания.

«В Украине за 2008 год благодаря антиконтрафактной программе HP было обнаружено 4995 подделок, проведено 24 расследования и проверено 39 дилеров, один из которых был уличен в продаже контрафактной продукции», - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе HP, компания активно ведет борьбу с контрафактной продукцией, сотрудничая с правоохранительными органами по всему миру. С декабря 2006 года (по состоянию на 31 декабря 2008 года) в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) действия компании НР способствовали конфискации 3,5 миллионов произведенных поддельных единиц продукции и компонентов, предназначенных для нелегального повторного использования, инициации 470 расследований и около 250 рейдов, появлению почти 900 нормативных актов по подозрительным продуктам.

По всему миру в 2005-2008 годах компания НР провела 4620 расследований в 55 странах, результатом которых стали 3528 силовых акций (рейдов и конфискаций правоохранительными органами). Было изъято контрафактных расходных материалов НР на более чем 795 млн. долл. (расследования и действия были предприняты на всех континентах, за исключением Антарктики).

Справка УНИАН. Контрафакция – это несанкционированное применение или использование торговой марки на товарах, которые не являются оригинальными или не были выпущены под лицензией владельца бренда. Поддельные товары имитируют оригинальный продукт, и в основном присутствует четкое намерение ввести покупателей в заблуждение, что они покупают оригинальный товар.

Применение поддельных расходных материалов чревато для пользователей серьёзными экономическими и техническими последствиями. Поддельные расходные материалы подвержены утечкам тонера либо чернил или вообще не работают должным образом. Они могут нанести вред здоровью, вызвать ошибки при печати либо вообще вывести из строя принтер.

Компания HP является мировым лидером в сфере информационных технологий для частных потребителей и корпоративного бизнеса. Портфель продуктов HP включает в себя принтеры, персональные компьютеры, программное обеспечение, а также IТ-услуги и решения для IT-инфраструктуры.