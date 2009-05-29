Польша выкупила 25% авиаперевозчика LOT

Министерство государственного имущества Польши выкупило у кредиторов обанкротившейся авиакомпании Swissair 25% польского национального авиаперевозчика LOT, увеличив свой пакет до 93%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телеканала TVNCNBCbussines сказал вице-министр министерства госимущества Здислав ГАВЛИК.

По его словам, выкуп акций у частного инвестора облегчит нахождение стратегического инвестора для LOTа, который борется с финансовыми трудностями.

ГАВЛИК не обнародовал сумму, за которую польское государство выкупило блокирующий пакет.

«Благодаря получению почти целого пакета акций LOT может свободнее разговаривать с потенциальными инвесторами. Теперь не нужно будет смотреть, что скажет «тот третий». Это очень облегчает нашу ситуацию», - сказал изданию Gazeta Wyborcza пресс-секретарь министерства госимущества Мачей ВЕВЮР.

Он отметил, что действующее законодательство предусматривает сохранение контроля государства над контрольным пакетом LOTа, что будет означать возможность продажи лишь части пакета потенциальному частному инвестору.

В то же время, по данным источников, на которые ссылается GW, немецкая Lufthansa не вела никаких конкретных переговоров с польской сторону о покупке польского национального авиаперевозчика.

«Главы правления компаний (немецкой и польской) действительно встретились на профильной конференции с участием руководителей других авиакомпаний, и их разговор едва вышел за рамки вежливого «добрый день», - отмечается в газете.

Как сообщал УНИАН, немецкая газета Sueddeutsche Zeitung написала в четверг, 28 мая, о возможности покупки компанией Lufthansa польского LOTа.

Справка УНИАН. Swissair должен был стать стратегическим инвестором LOTа, но обанкротился.

Владельцами 7% акций LOTа являются сотрудники компании.

Польская компания в прошлом году понесла 170 млн. долларов убытков, 140 млн. долларов из которых – из-за двухлетнего контракта на поставку топлива, который был заключен в июле 2008 года при пиковых ценах на нефть.