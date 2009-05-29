АМК оштрафовал Львовское отделение "Укртелекома"

Львовское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) оштрафовало Львовский филиал ОАО "Укртелеком" на 8 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе отделения.

Согласно сообщению, во время проверки было установлено, что Львовский филиал ОАО "Укртелеком" начислял отдельным заказчикам завышенную плату за выдачу технических условий на телефонизацию объектов.

Также по результатам проверки и анализа счетов установлено, что Городокская ЦЭС, Самборская ЦЭС и Яворовская ЦЭС Львовской области включали в эти счета плату за согласование проектной документации на ее соответствие предоставленным техническим условиям в размере 20% их стоимости. При этом в других районах Львовской области и во Львове соответствующая плата не взималась.

Кроме того, Львовское отделение АМК по факту установления разных условий в договорах о предоставлении услуги ADSL – подключения к сети Интернет и разной ответственности потребителей (покупателей услуги) прекратило действия Львовского филиала ОАО "Укртелеком", которые содержали признаки нарушения конкурентного законодательства.