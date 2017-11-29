Цены растут, как на дрожжах: бензин и дизтопливо снова подорожали

Цены на бензин и дизельное топливо продолжают расти с сентября этого года, так, 28-29 ноября в многих сетях АЗС стоимость топлива выросла на 10-66 коп. за литр.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщил аналитик консалтинговой компании UPECO, которая специализируется на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.

Согласно сообщению, за отчетный период крупные сети АЗС «Укрнафта», «Авиас», Shell и Amic, «БРСМ-Нафта» и другие подняли цены на 20-50 коп. за литр. По состоянию на сегодня на заправках Shell бензин марки А-92 стоит 28,49 грн за литр, А-95 – 29,49 грн за литр, А-95 «Премиум» - 31,69 грн за литр, дизельное топливо – 27,09 грн за литр и дизтопливо «Премиум» - 29,59 грн за литр. В сетях «Укрнафта» и «Авиас» цены поднялись до 26,50 грн за литр (А-92), 27 грн за литр (А-95), 27,50 грн за литр (А-95 «Премиум») и 25 грн за литр (дизтопливо).

На заправках Amic бензин марки А-92 стоит 28,49 грн за литр, А-95 – 29,49 грн за литр, А-95 «Премиум» - 30,49 грн за литр, дизельное топливо – 26,99 грн за литр и дизтопливо «Премиум» - 27,99 грн за литр. В сети «БРСМ-Нафта» стоимость топлива поднялась до 25,99 грн за литр (А-92), 26,59 грн за литр (А-95), 27,49 грн за литр (А-95 «Премиум»), 24,49 грн за литр (дизтопливо) и 25,39 грн за литр (дизтопливо «Премиум»).

По информации UPECO, сегодня цены выросли на 24-60 коп. за литр в таких сетях как Parallel (А-92 теперь стоит 28,49 грн за литр, А-95 – 29,49 грн за литр, А-95 «Премиум» - 30,29 грн за литр, дизельное топливо – 26,99 грн за литр) и Glusco (А-92 – 27,85 грн за литр, А-95 – 28,85 грн за литр, А-95 «Премиум» - 29,85 грн за литр, дизельное топливо – 26,35 грн за литр).

Комментируя рост цен на топливо, Сиренко отметил, что для его прекращения правительство должно снизить налоги, доля которых в структуре розничной цены составлять до 50%.

«Правительство могло бы снизить акцизы на моторное топливо, чтобы потребители (население и коммерческие компании) могли его покупать по доступным ценам», - сказал он, добавив, что рост доходов населения явно не успевает за увеличением цен на АЗС.

Также Сиренко считает, что целесообразно было бы вернутся к практике плавающей ставки акциза на нефтепродукты. Изменения этой ставки должны коррелировать с изменениями мировых цен на нефть.

«Идея плавающего акциза позволит нивелировать колебания мировых цен на нефть. Хочу также отметить, что эксперимент по внедрению такой ставки проработал несколько месяцев в 2012 году и показал позитивный результат», - отметил аналитик.

По словам Сиренко, снижение налогов – это мера, которая даст результат в краткосрочном периоде. Стратегическая ошибка кроется в том, что правительство не стимулирует развитие добычи сырой нефти и газового конденсата, их переработки и производства украинского топлива.

«Нужно стимулировать добычу нефти и газового конденсата», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в Украине цены на топливо выросли в среднем на 1,5 грн за литр. По словам Сиренко, это было обусловлено увеличением стоимости нефтепродуктов на европейском рынке, по ценовым индикаторам которого работает украинский рынок.

В октябре и ноябре рост стоимости топлива в Украине продолжился. Например, в течение 11-12 ноября цены на АЗС в среднем выросли на 10-60 коп. за литр. В результате такого роста 24 ноября стоимость бензина А-95 достигла рекордного значения, начиная с 2015 года, - 29,99 грн за литр.