«Визз Эйр Украина» откроет новый рейс из Киева в немецкий Мемминген

«Визз Эйр Украина», первая украинская бюджетная авиакомпания, с 22 сентября откроет рейс из Киева в немецкий город Мемминген, расположенный в Баварии в 120 км от Мюнхена. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба авиакомпании.

Перелеты будут осуществляться на новом 180-местном Airbus A320 с периодичностью три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

Билеты на рейс уже есть в продаже по цене от 324 грн (в одну сторону, с учетом всех налогов и сборов при оплате банковским переводом).

«Сейчас на наших германских направлениях наблюдается тот уровень спроса, который мы ожидали. Мы уверены, что новый маршрут будет таким же популярным, как Киев-Дортмунд и Львов-Дортмунд, и усилит туристические и деловые связи между Украиной и Германией», - сказала член Совета директоров «Визз Эйр Украина» Наталия КАЗМЕР.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (low-cost) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. Авиакомпания начала внутренние авиаперевозки в июле 2008 г. на новом Airbus A320 на 180 мест. За первые 5 месяцев 2009 года перевезла около 240 000 пассажиров. В январе 2009 г. авиакомпания вышла на третье место по объемам перевозок в киевском международном аэропорту «Борисполь».