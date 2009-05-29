Заместителем главы Госморречадминистрации назначен Щипцов

Кабинет министров назначил Александра ЩИПЦОВА заместителем председателя Государственной администрации морского и речного транспорта – главным государственным инспектором по безопасности судоходства.

Соответствующее распоряжение Кабмина от 27 мая 2009 г. № 556-р размещено на сайте правительства.

При этом распоряжением от 27 мая 2009 г. № 555-р А. ЩИПЦОВ освобожден от должности начальника Главной государственной инспекции Украины по безопасности судоходства.

Напомним, в марте 2009 г. Кабмин ликвидировал Государственный департамент морского и речного транспорта («Укрморречфлот»), создав при этом Государственную администрацию морского и речного транспорта. Председателем администрации и заместителем министра транспорта и связи назначен Михаил ЧУБАЙ.