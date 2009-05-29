«Роза Ветров» увеличила частоту авиарейсов Киев-Москва-Киев

С 25 мая авиакомпания WINDROSE («Роза Ветров») ввела 4 дополнительных регулярных рейса по маршруту Киев–Москва–Киев, увеличив частоту выполнения собственных рейсов до 9 в неделю. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба авиакомпании.

В компании напоминают, что за счет код-шерингового соглашения авиакомпании WINDROSE с крупнейшим российским авиаперевозчиком S7 Airlines, которое вступило в силу 27 апреля, количество совместных рейсов WINDROSE и S7 Airlines между столицами Украины и России увеличено до 16. Из них 9 рейсов осуществляет WINDROSE и 7 – S7 Airlines.

Справка УНИАН. ООО «Авиационная компания «Роза Ветров» (WINDROSE) основана в 2003 году. WINDROSE предоставляет полный спектр услуг в области авиационных перевозок. Парк авиакомпании состоит из двух MD-82, двух Boeing 737-800.