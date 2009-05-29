КРУ выявило нарушения в аэропорту «Жуляны»

Контрольный ревизионное управление в г. Киева провело ревизию финансово-хозяйственной деятельности Коммунального предприятия «Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) за период с 1 января 2007 по 31 декабря 2008 года, в ходе которой выявлено нарушений в целом на 3,65 млн. гривень.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба КРУ в г. Киеве.

В частности, ревизоры обнаружили, что отдельные договоры аренды заключались без соблюдения требований действующего законодательства, в результате чего аэропорт недополучил 112,38 тыс. грн. доходов, из которых 92 тыс. грн. не перечислено в местный бюджет.

Также предприятие не провело переоценку основных средств, остаточная стоимость которых, по данным КРУ, отличается от справедливой, что привело к занижению их стоимости на 2,1 млн. грн.

Кроме того, без проведения тендерных процедур были заключены договоры на получение горюче-смазочных материалов на общую сумму 1,3 млн. грн.

По данным КРУ, как следствие, за нарушение ведения бухгалтерского учета с нарушением действующего законодательства пять должностных лиц аэропорта привлечены к административной ответственности. О результатах ревизии проинформирована прокуратура г. Киева, а материалы переданы в ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.