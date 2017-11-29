Председатель Житомирской ОГА Гундич подписал распоряжение о децентрализации дорог региона

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич утвердил состав комиссии, которая будет проводить децентрализацию управления автодорогами общего пользования местного значения. Как сообщили УНИАН в пресс-службе этого ведомства, соответствующее распоряжение № 465 Гундич подписал вчера, 28 ноября.

В состав этой комиссии входят сотрудники управления транспорта, развития инфраструктуры и туризма ОГА, а также Службы автомобильных дорог в области. Возглавляет комиссию заместитель председателя - руководитель аппарата Житомирской облгосадминистрации Алексей Ясюнецький.

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Кроме этого, с 1 января 2018 года реализация полномочий в сфере управления автомобильными дорогами общего пользования и местного значения возлагается на управление транспорта, развития инфраструктуры и туризма Житомирской ОГА.

Теперь это управление будет осуществлять организацию эксплуатационного содержания указанных дорог, текущих средних и капитальных ремонтов дорог и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года в сферу управления Житомирской облгосадминистрации перейдут почти 7 тыс. км дорог региона.