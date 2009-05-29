C 1 июня экспресс-передачи можно оформить на 20 вокзалах ЮЗЖД

С 1 июня 2009 года на Юго-Западной железной дороге услугу «экспресс-передача» все желающие смогут оформить на 20 вокзалах: в Киеве, Козятине, Жмеринке, Виннице, Хмельницком, Фастове, Белой Церкви, Шепетовке, Мироновке, Бердичеве, Каменец-Подольском, Житомире, Коростене, Новоград-Волынском, Бахмаче, Ворожбе, Хутор-Михайливском, Шостке, Нежине, Чернигове. Как сообщает пресс-служба ЮЗЖД, чтобы воспользоваться услугой, гражданам необходимо обратиться к дежурному по вокзалу.

Услугу «экспресс-передача» можно оформить заблаговременно. Тюки принимаются не позже, чем за час до отправления поезда. Если отправитель сдает передачу раньше, чем за сутки до отправления поезда, то он должен оплатить стоимость хранения тюка. Выдавать экспресс-передачи получателям будет начальник поезда. Получить передачу граждане смогут, предъявив документы, которые удостоверяют их личность. Если адресат передачи не заберет, то передача вернется на вокзал – в пункт оформления услуги.

Стоимость услуги зависит от веса передачи. Оформление передачи тюков до 1 кг стоит 20 гривен, от 1 до 3 кг – 25 гривен, от 3 до 10 кг – 35 гривен, от 10 до 20 кг – 45 гривен.

Напомним, принимают экспресс-передачи тольео на поезда формирования Юго-Западной железной дороги, которые курсируют по Украине. Не принимаются передачи с габаритами свыше 200 см, оружие, взрывчатые, легковоспламеняющиеся и другие опасные для жизни человека вещества, деньги, ценные бумаги, вещи, которые нуждаются в особых условиях перевозки (стекло, фарфор), животные, а также продукты, которые быстро портятся.