Авиакомпания Iraqi Airways может начать полеты в Украину
Иракская авиакомпания Iraqi Airways может начать полеты в Украину уже весной следующего года.
Иракская авиакомпания Iraqi Airways может начать полеты в Украину весной 2018 года. Об этом УНИАН сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань.
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"Ирак заинтересован в открытии прямого рейса авиакомпании Iraqi Airways в Украину. Мы пока передали договор на подписание иракской стороне и хотим успеть запустить авиасообщение до весны. Подписание состоится в ближайшее время", - сказал он.
При этом Доагвнь отметил, что развивать сотрудничество между странами поступило от иракской стороны.
"Они очень заинтересованы в сотрудничестве, особенно в авиасфере. Это была их инициатива приехать", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, ранее Довгань сообщил, что польская авиакомпания LOT Polish Airlines может начать полеты из Польши в Днепр, Винницу и Ивано-Франковск.