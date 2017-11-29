Омелян обвинил главу профильного комитета Рады Дубневича во лжи

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян надеется, что распространяемая главой комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярославом Дубневичем неправда против него скоро закончится.

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Об заявил УНИАНу министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, комментируя появившееся в СМИ интервью Дубневича, в котором тот обвиняет Омеляна в затягивании рассмотрения проекта закона, который вводил моратории на взыскание с "Укрзализныци" долгов Донецкой железной дороги, большинство активов которой находятся на оккупированной Россией территории.

"Непременно все тайное когда-то станет явным. Когда один человек прикрываясь мандатом говорит неправду, то это не будет долго продолжаться. Это тоже неправда (о том, что закон о временном моратории на взыскание с "Укрзализныци" долгов Донецкой железной дороги "завис" на согласовании в министерстве - УНИАН)", - сказал он.

При этом министр отметил, что взыскание огромных сумм с "Укрзализныци" не произошло в большей степени благодаря усилиям министерства, а не стараниями народных депутатов, с опозданием принявших закон о введении моратория на выплаты железной дорогой по взятым при президенте Януковиче кредитам в российских банках.

"Мы наоборот приложили все усилия, чтобы этого не было", - уточнил Владимир Омелян, добавив, что именно из-за коррупции менеджмент "Укрзализныци" сознательно идет на проигрыш в подобных судебных спорах.

"Недавно, "Укрзализныця" проиграла 250 миллионов гривень по непонятном судовом иске, который был непонятно как проигран. И он не имеет никакого отношения к этому закону, и деньги тут же были проплачены. Как это произошло, кстати господин Дубневич хорошо знает ответ", - в свою очередь намекнул Омелян.

Кроме того, министр назвал ложью обвинения со стороны Дубневичей и о том, что министерство, якобы затягивало подготовку приказа о внесении изменений в Сборник тарифов на перевозку грузов и Методику расчета тарифов "Укрзализныци".

"Это 209 приказ. Мы заканчиваем внутренние процедуры, он давно на внешнем обсуждении. Там проблема согласования с некоторыми органами. Уже все согласовали, поэтому выходим на финишную прямую", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, недавно в появившемся в СМИ интервью Ярослав Дубневич обвинил министра Омеляна в нежелании согласовывать законопроект о временном моратории на взыскание с "Укрзализныци" долгов Донецкой филии, а также затягивании приказа о внесении изменений в Сборник тарифов на перевозку грузов и в Методику расчета тарифов "Укрзализныци".

Также, Дубневич опроверг заявление министра Омеляна о том, что он является подозреваемым по уголовным делам, которые ведет Национальное антикоррупционное бюро.

Министр инфраструктуры уже неоднократно призывал правоохранительные органы публично отчитаться о результатах проверки предприятий, связанных с народным депутатом от фракции "Блок Петра Порошенко", главой Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярославом Дубневичем, которые поставляют "Укрзализныце" большое количество железнодорожных изделий.

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Ранее СМИ сообщали о том, что в начале февраля обыск в работающих в нефтегазовой сфере компаниях братьев Дубневичей проводила СБУ. Тогда же появилась информация, что спецслужба расследует злоупотребления фирм Дубневичей на сумму 1 миллиард гривень.

В июне Высший админсуд принял к рассмотрению жалобу управления Государственной фискальной службы во Львовской области, которая около двух лет добивается в судах внеплановой проверки "Корпорации КРТ", подозревая компанию в неправильном формировании налогового кредита на огромную сумму.

В интервью УНИАН директор компании "АТ Механика" Виталий Руденко заявлял, что менеджмент "Укрзализныци" с 2005 года не допускает его компанию к тендерам, используя различные уловки. Кроме того, многие высокопоставленные чиновники "Укрзализныци" являются помощниками Дубневичей.

Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей вызвали фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были указаны значительные суммы наличных средств и огромное количество зарегистрированного на них и членов их семей недвижимого имущества. В частности, братья Дубневичи оказались лидерами среди украинских политиков по количеству задекларированных наличных средств. Богдан Дубневич задекларировал 11,5 миллиона долларов, его жена Татьяна располагает 137,1 миллиона гривень. Ярослав Дубневич хранит наличкой 8 миллионов 230 тысяч долларов США, 2 миллиона 780 тысяч евро и 5 миллионов гривень.