На Житомирщине в следующем году начнут строительство Северного обхода - ОГА

В следующем году начнется строительство Северного обхода Житомира. Как отмечается в сообщении, реконструкция Северной объездной дороги Житомира по автодороге М-06 "Киев-Чоп" начнется с начала строительного сезона 2018 года. Ремонтные работы будет выполнять компания Sinohydro Corporation Limited (Китай) на 22,3 километрах, после чего дорога будет иметь четыре полосы движения с проезжей частью 2х7,5м.

Читайте такжеДорожники готовы выполнить ремонтных работ на 54 миллиарда - "Укравтодор"О том, что на Житомирщине будут реализовывать такой масштабный дорожный проект, председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич анонсировал еще в начале этого года.

В течение этого года решались вопросы о выделении необходимых земельных участков под реконструкцию. По состоянию на 28 ноября отведено 77,7 га земли, что составляет 97,6% от необходимого количества. Также весной и летом этого года лесники очистили необходимые земли под строительство дороги от деревьев.

Работы по реконструкции Северного обхода в соответствии с контрактом, который 28 ноября заключили Государственное агентство автомобильных дорог Украины и компания Sinohydro Corporation Limited, начнутся с начала строительного сезона 2018 года и продлятся два года. Общий объем финансирования проекта составляет более 42 млн евро.

Проектом на 22,3 километрах дороги М-06/Е40 "Киев-Чоп" предусмотрено: доведение дороги к І-Б технической категории, строительство и реконструкцию 4 транспортных развязок в разных уровнях, реконструкция трех существующих путепроводов через железную дорогу и уже существующего моста через реку Каменка, строительство двух пешеходных мостов, устройство освещения и современных средств по организации безопасности движения, и тому подобное.

Справка УНИАН. Автомобильная дорога М-06 "Киев-Львов-Чоп" пересекает Украину с Востока на Запад и обеспечивает выход в страны ЕС. Это - основной транзитный коридор через территорию Украины, который обеспечивает выход на Венгрию, Словакию и Польшу. Эта дорога включена в европейского маршрута Е 40, входит в международный транспортный коридор №3 и национальный коридор Европа-Азия.