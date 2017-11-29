"Укрзализныця" назначила на зимние праздники 9 дополнительных поездов

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних и рождественских праздников, помимо ранее назначенных 7 дополнительных поездов, назначила еще два состава из Киева в Тернополь и в Запорожье, сообщила пресс-служба компании.

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Дополнительный скоростной поезд №747/748 Киев-Тернополь-Киев осуществит рейсы из Киева 29 декабря и 1 января в 17:24 и прибудет в Тернополь в 23:25. Поезд будет делать остановки на станциях Казатин-1, Калиновка-1, Винница, Гнивань, Деражня, Хмельницкий и Волочиск.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Тернополя 26 декабря и 2 января в 04:06 и прибудет в Киев в 09:58.

Дополнительный скоростной поезд №736/735 Киев-Запорожье-Киев осуществит рейсы из Киева 30 декабря и 2 января в 14:49 и прибудет в Запорожье в 21:57. Поезд будет делать остановки на станциях им. Т. Шевченко, Знаменка-Пассажирская, Александрия, Пятихатки-Пассажирская, Каменское, Днепр-Главная.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Запорожья в 22:58 и прибудет в Киев в 06:10.

В сообщении отмечается, что продажа билетов на этот поезд 25 декабря уже открыта на официальном онлайн-сервисе "Укрзализныци" по продаже и бронированию билетов booking.uz.gov.ua, а также в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила на зимние праздники 7 дополнительных поездов.

Также, "Укрзализныця" назначила на 25 декабря дополнительный рейс скоростного двусистемного поезда Skoda №747/748 по маршруту Киев - Тернополь – Киев.