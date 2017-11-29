Из Рахова в Харьков будет курсировать "именной" поезд

С 10 декабря этого года входит в действие новое расписание движения назначенных пассажирских поездов, который уже обнародован на официальном сайте "Укрзализныци", сообщает life.ko.net.ua.

Читайте также"Укрзализныця" назначила на зимние праздники 9 дополнительных поездовТак, согласно графику, начиная с 10 декабря между Востоком и Западом будет курсировать еще один поезд №15/16, сообщением Харьков-Рахов. Ездить он будет через день. Продолжительность поездки – 19 час. 41 мин.

Стоимость обычного купейного билета для взрослого – 800 грн. Билеты уже можно бронировать на официальном сайте "Укрзализныци".

Поезд сообщением Солотвино-Киев с 10 декабря будет курсировать ежедневно, а не через день, как было до этого.