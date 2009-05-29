Saab получил 3-месячную отсрочку от банкротства

Шведский Saab Automobile AG, подразделение американского концерна General Motors Corp., выиграл немного времени для избежания банкротства, проведения собственной реструктуризации и нахождения лучшего варианта собственной продажи, сообщает k2kapital..

Сегодня окружной суд города Вэнерсборг в западной Швеции постановил, что реструктуризация компании может быть продолжена еще на три месяца, но завершена не позже 20 августа, сообщает Dow Jones News.

"Подготовка продажи продолжится в соответствии с нашим планом, она уже перешла в заключительную стадию, и окончательная кандидатура покупателя будет объявлена в ближайшие 1-2 недели", - заявил представитель Saab Эрик Геерс (Eric Geers).

По данным шведских СМИ, предложения о покупке Saab направили итальянская Fiat SpA, шведский производитель спортивных автомобилей Koenigsegg и американский миллиардер Айра Реннерт (Ira Rennert).