Magna покупает Opel

Австро-канадская компания Magna и американский автогигант GM заключили сделку о переходе Opel под контроль Magna. Об итоге переговоров, проходивших в Берлине и закончившихся в ночь на субботу, объявил министр финансов ФРГ Пеер Штайнбрюк, передает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Magna в этой сделке выступает в консорциуме со Сбербанком и "Группой ГАЗ".

По условиям сделки, немецкое правительство предоставит Opel краткосрочный кредит в размере 1,5 миллиарда евро (2,1 миллиарда долларов).

Целью договоренности является поддержание работоспособности Opel, европейского подразделения американского автогиганта General Motors, в случае банкротства головной компании, которая сейчас находится на грани разорения.

Как ранее сообщала Magna, в результате сделки канадская компания может получить 20% Opel, GM и Сбербанк - по 35%, а Opel сохранит за собой 10%. Российский автопроизводитель "ГАЗ" претендует на место индустриального партнера. В частности, "ГАЗ" готов предоставить свои мощности под выпуск моделей Opel.

GM должна завершить реструктуризацию своих активов до 1 июня. Если к этому времени крупнейшему мировому производителю автомобилей не удастся существенно сократить издержки, ему придется подать в суд иск о собственном банкротстве.

На покупку части акций Opel претендовали также итальянский концерн Fiat, транснациональная инвесткомпания Ripplewood и китайский автопроизводитель BAIC. Ripplewood и BAIC "сошли с дистанции" по итогам переговоров еще в минувшую среду, затем Fiat отказался принимать участие в пятничных переговорах, заявив, что не может идти на "особые риски".