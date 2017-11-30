Крещатик два месяца не будут перекрывать для движения транспорта из-за праздничных мероприятий

В Киеве на время проведения новогодних и рождественских мероприятий, с 2 декабря 2017 года до 31 января 2018 года на Крещатике каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни будет разрешено движение транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

В то же время, с 29 ноября по 31 января будет ограничено движение транспортных средств (кроме городского наземного пассажирского транспорта, который работает в обычном режиме) вдоль Владимирского проезда - от дома № 23 на улице Софийской до Михайловской площади и на улице Владимирской - от Рыльского переулка до Владимирского проезда.

С 29 ноября по 31 января запретят движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда - от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади.

Кроме того, 19 декабря с 16.00 до 21.00, с 20.00 31 декабря до 3.00 1 января, 1 января с 14.00 до 21.00, 7 января с 12.00 до 15.00 запретят движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда, от улицы Софийской до Михайловской площади, а также на улице Владимирской, на участке от Рыльского переулка до Владимирского проезда.

В работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, следующих через место проведения культурно-художественного проекта «Неорик на Софии», будут внесены изменения.

Планируется продолжить работу городского пассажирского транспорта на 3 часа и обеспечить круглосуточную работу фуникулера в новогоднюю ночь.

Об изменениях движения транспорта будет сообщено дополнительно, отметили в КГГА.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" назначила на зимние праздники 9 дополнительных поездов.