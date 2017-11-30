Украина заняла второе место в рейтинге стран с самым дешевым интернетом

Украина заняла второе место в рейтинге дешевизны интернета, который составила британская консалтинговая фирма BDRC Continental совместно с провайдером Cable.co.uk. Об этом сообщает Ain.ua.

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Компании проанализировали стоимость более 3000 интернет-тарифов в 196 странах мира с августа по октябрь 2017 года. Затем исследователи подсчитали среднемесячную плату за широкополосный интернет для каждой страны и перевели эту сумму в доллары США.

BDRC Continental и Cable.co.uk определили, что в Украине стоимость интернет-услуг в месяц составляет $5,47 — это второй показатель в рейтинге дешевизны интернета. На первом месте оказался Иран с ценой в $5,37. Самые дорогие тарифы на интернет в Буркина-Фасо — в среднем $954,54 в месяц. В первую пятерку рейтинга попали также Россия ($10), Молдова ($11) и Сирия ($12,15).

Согласно данным исследователям, среднемесячная стоимость интернета в США составляет $66,17 в Канаде — $54, в Германии — $34,22, а в Польше — $19,22.

Ранее сообщалось, что Украина заняла 109 место из 122 в рейтинге стран с самой высокой скоростью мобильного интернета.