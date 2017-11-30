В 2018 году на эксплуатацию и ремонт дорог Житомирской области направят более 1,5 миллиарда гривень

В следующем году на эксплуатацию и ремонт дорог Житомирской области направят более 1,5 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой председателя ОГА Игоря Гундича.

Как отмечается в сообщении, с 1 января 2018 года государство передает на областной уровень дороги местного значения. Вместе с передачей дорог планируется выделить из дорожного фонда около 600 млн грн на эксплуатацию и ремонт местных дорог и более 1 млрд грн - на дороги государственного значения.

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«В этом году мы 600 млн грн получили на эксплуатацию, содержание, ремонт дорог. Из них 249 млн грн поступило от таможенных платежей. Используя комплексный подход, мы ремонтировали в первую очередь местные дороги. Если у нас есть опорная школа, мы покупаем автобус, то обязательно делаем дорогу. Уже сделали 23 местные дороги, которые идут в опорных школ. От такого подхода на следующий год мы отходить не будем. Государство с начала года не только передает нам местные дороги, но и выделять средства на их содержание и ремонт. Планируется на местные дороги, по предварительным подсчетам, направить 580 млн грн, и на государственные – около 1 миллиарда гривень», – отмечает Гундич.

По словам председателя облгосадминистрации, передача на областной уровень дорог местного значения - процесс долговременный. «Сейчас нужно сделать очень много дорог. За один год это не сделается. Хочу попросить всех набраться терпения. Мы проводим консультацию с представителями районов, ОТГ. У нас все впереди. Украинские дороги станут теми дорогами, на которые никто жаловаться не будет», - сказал он.

Для примера Гундич отметил, что, к примеру, дорога "Житомир - Черняхов" будет включена в перечень ремонта дорог в следующем году.