Харьков с сегодняшнего дня переходит на единый электронный билет в транспорте (фото)

В Харькове, с сегодняшнего дня, 1 декабря, начал действовать единый электронный билет. Пока что с помощью E-ticket можно оплатить проезд в трамваях и троллейбусах, с 1 января система начнет действовать в метрополитене. Стоимость единого электронного билета - 30 гривень.

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Как пишет Status Quo, на остановках общественного транспорта установлено 323 терминала для покупки электронных билетов. Преимущественно они стоят в тех местах, где раньше находились киоски для покупки бумажных билетов. В терминалах можно купить как электронный билет, так и бумажный билет для разового проезда в транспорте, действительный в течение суток. Там же можно пополнить E-ticket на сумму до 500 гривень. Позже терминалы будут установлены также в вестибюлях метро. Карочками на метро старого образца в случае, если на них остались деньги, можно будет пользоваться еще год.

В салонах трамваев и троллейбусов установлены валидаторы - устройства для оплаты проезда. В каждом трамвае или троллейбусе установлено по 2-3 валидатора. Чтобы оплатить проезд, нужно будет прислонить к нему единый билет. На валидаторе отобразится дата, номер маршрута и подтверждение оплаты проезда. Остаток на карте на экране валидатора не отображается. Также через валидатор необходимо отсканировать разовый билет, купленный в терминале. Сканирование разовых билетов будет возможно только на тех валидаторах, что установлены возле кабины водителя.

В течение первых нескольких месяцев, ориентировочно - трех-четырех, - в салонах трамваев и троллейбусов будут продолжать работать кондукторы. У них по-прежнему можно будет купить билет на проезд.

Льготники пока что будут пользоваться в транспорте удостоверениями и льготными картами на проезд старого образца.