В Украине с января начнут действовать новые тарифы на услуги почты

Министерство юстиции Украины зарегистрировало решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), которое предусматривает изменение предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи с 1 января 2018 года, сообщила пресс-служба НКРСИ.

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«20 ноября 2017 ... в Министерстве юстиции Украины зарегистрировано решения НКРСИ от 17 октября 2017 No 535 «Об утверждении предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи и признании утратившим силу решения НКРС от 23 февраля 2017 No 97», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что указанные предельные тарифы вступают в силу с 1 января 2018, после публикации в Официальном вестнике Украины.

Согласно информации госпредприятия «Укрпошта», стоимость отправки ключевых видов почтовой корреспонденции снизится. Так, стоимость отправки письма от 50 до 250 г снизится на 3% до 7,5 грн, больше всего снизится тариф для отправлений от 2 до 3 кг - на 55% до 25 грн. Стоимость отправки небольших почтовых открыток и писем (до 50 г) останется без изменений и составит 5 грн.

Тариф для отправки посылки весом до 1 кг вырастет на 20% - до 12 грн, для двухкилограммовых - на 8%, до 14 грн. Посылка до 4 кг будет стоить 18 грн, что на 5,3% меньше, чем действующий тариф. Стоимость пересылки посылок от 4 до 10 кг также снизится, при этом больше всего снизится стоимость отправки посылки весом 10 кг - на 18,9% до 30 грн.

Также изменится стоимость международных отправлений. Например, тариф для комбинированной пересылки посылки до 5 кг в США вырастет на 32%, тариф для авиадоставки в этом направлении - на 1%.

Как сообщал УНИАН, 17 октября НКРСИ утвердила новые предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи, предусматривающие подорожание этих услуг в среднем на 16%. По информации НКРСИ, рассмотрение вопроса о пересмотре тарифов инициировал государственный почтовый оператор – компания "Укрпошта" в связи со вступлением в силу новой редакции Порядка регулирования тарифов на универсальные услуги почтовой связи, а также из-за роста себестоимости услуг.

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется президенту Украины, подотчетна Верховной Раде. НКРСИ состоит из председателя и пяти членов комиссии, назначаемых на должности президентом.

«Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.

«Укрпошта» ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, а также доставляет более 83 млн пенсий.