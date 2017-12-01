Flydubai увеличила количество рейсов из Одессы в Дубай

Арабская компания Flydubai (ОАЭ) с 27 ноября увеличила количество рейсов до пяти в неделю из Одессы в Дубай.

Читайте такжеЭмиратская авиакомпания купит у Boeing самолетов на $27 миллиардовОб этом УНИАН сообщили в международном аэропорту «Одесса».

«С 27 ноября количество рейсов авиакомпании Flydubai по направлению Одесса-Дубай увеличивается с трех до пяти в неделю», - отметили в аэропорту.

К ранее выполняемым рейсам по вторникам, четвергам и субботам добавляются рейсы в понедельник и пятницу. Время отправления из аэропорта «Одесса» — 15:30, из Дубая — 11:00 по местному времени. Время полета составляет 4 часа 50 минут из Одессы в Дубай и 5 часов 30 минут в обратном направлении.

Справка УНИАН. Dubai Aviation Corporation, действующая как Flydubai, — государственная бюджетная авиакомпания ОАЭ со штаб-квартирой в международном аэропорту «Дубай». Основана в 2008 году.

Маршрутная сеть регулярных перевозок авиакомпании состоит из 95 пунктов на Ближнем востоке, в Африке, Азии и Европе.

Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.