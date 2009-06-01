Сегодня Обама объявит о банкротстве GM

Президент США Барак Обама объявит в понедельник о начале процедуры банкротства одного из крупнейших американских автопроизводителей, компании General Motors (GM), сообщила в воскресенье телекомпания CNN cо ссылкой на источники в администрации Обамы.

По данным источников, президент в специальной речи, посвященной ситуации с GM, изложит преимущества так называемого контролируемого банкротства и выразит надежду на то, что данное решение позволит сохранить компанию, занимающую столь важное место в американской экономике, передает РИА Новости.

Кроме того, как ожидается, в понедельник GM объявит о сокращении порядка 20 тысяч рабочих мест и закрытии примерно десяти заводов. Недавно автопроизводитель объявил о намерении продать такие бренды, как Pontiac, Saturn, Saab и Hummer, а также о сокращении на 40% своей дилерской сети, насчитывающей 6 тысяч центров. Федеральное правительство выделило на поддержку двух крупнейших американских автопроизводителей - GM и Chrysler - 25 миллиардов долларов. Взамен президент Соединенных Штатов дал компаниям ограниченный период времени на то, чтобы провести реструктуризацию и доказать целесообразность дополнительных инвестиций из федерального бюджета на их поддержку. Переговоры между правительственными чиновниками и акционерами ведутся уже несколько месяцев. Банкротство GM, как и в случае с компанией Chrysler, фактически будет обозначать реструктуризацию компании и переход ее под госконтроль.