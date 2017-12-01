Укртрансбезпека хочет ввести электронный кабинет перевозчика и урегулировать деятельность служб такси

Укртрансбезопасность вводит электронный кабинет перевозчика и будет контролировать таксистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, об этом сегодня в Житомире сообщил первый заместитель главы Укртрансбезопасности Украины Вячеслав Дидковский во время комиссии по вопросам безопасности дорожного движения.

По его словам, Государственная служба Украины по безопасности на транспорте до конца 2018 года планирует запустить в работу электронный кабинет перевозчика и ввести процедуру урегулирования нелегальных перевозок.

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"Мы имеем много функций, которые определены положением, но нет инструментов для их реализации. В ближайшее время запланирован инфраструктурный день в Верховной Раде Украины. Мы подготовили ряд законопроектов - начиная с такси и заканчивая габаритно-весовыми комплексами, чтобы расширить наши возможности", - сказал Дидковский.

Он добавил, что на рынке работает субъект, который не декларируется ни одним законодательным актом – это диспетчерская служба. "Де-факто они присутствуют на рынке, а де-юре – никаких требований для них нет. Этим усложняется процедура урегулирования перевозок. Законопроект четко определяет требования, критерии, систему контроля, и тому подобное", - отметил чиновник.

Кроме этого, Укртрансбезопасность вносит изменения в лицензионные условия - до конца следующего года будет введен электронный кабинет перевозчика, где он сможет получить лицензию, не выезжая в Киев и не создавая очереди.

"Уже есть финансирование из бюджета представительства ЕС в Украине, уже разработано техническое задание и уже разрабатывается программа. Также до конца года все базы данных, все административные услуги будут переведены в электронный вид. Все вопросы, которые возникают в части выдачи разрешений, должны быть минимизированы путем получения бронирования данного разрешения в электронном виде, а программа уже будет принимать решение. 3-4 дня разрешение не забрали – оно аннулируется и предоставляется возможность другому перевозчику", – рассказал Дидковский.

Также на комиссии представители райгосадминистраций и объединенных территориальных общин нарабатывали общие решения, чтобы должным образом начать зимний период.