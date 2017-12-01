Гройсман анонсировал реконструкцию двух региональных дорог в 2018 году

В следующем году будут реконструированы дороги Киев-Черновцы и Харьков-Сумы, а также ряд других украинских дорог. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в пятницу.

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"В следующем году будет реконструирована дорога из Киева в Черновцы, Харьков-Сумы. Также в бюджете предусмотрена реализация проекта Go Highway (предусматривает ремонт дорог в Украине для соединения Юга Украины с Балтийским морем автобаном – УНИАН). Речь идет о нескольких областях, которые будут охвачены реализацией это проекта - это Львов, Тернополь, Хмельницкий, Винничина, Черкащина, Одещина, Николаев и Херсон. На эти цели мы предусматриваем 4 миллиарда гривень. Отдельно Киев–Харьков-Довжанский и Днепр-Решетиловка. Это только отдельные проекты больших автострад, на которых будет проводиться строительство", - сказал он.

Также, Гройсман отметил, что на безопасность на украинских дорогах, помимо 5% от Дорожного фонда, будут выделены средства за счёт акциза на импортные нефтепродукты.

"С 1 января 2018 года заработает Дорожный фонд. Мы предусматриваем отдельные расходы этого фонда в размере 5% (на безопасность – УНИАН). Мы сейчас нашли механизм дополнительного финансирования безопасности за счёт акциза на импортные нефтепродукты. Мы должны в следующем году отдать безопасности украинских дорог важный приоритет. Люди не должны гибнуть на дорогах из-за отсутствия нормальной разметки, освещения, безопасных переходов, разделения встречного движения. Поэтому мы направим серьезные ресурсы в 2018 году на повышение безопасности во время дорожного движения", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, на капитальный ремонт автомобильной дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский будет выделено в 2018 году 2 миллиарда гривень, а на строительство скоростного автомобильного сообщения Gо Highway, которое соединит Балтийское море и порты Украины, будет выделено в 2018 году 4 миллиарда гривень.

В свою очередь, в "Укравтодоре" заявляли, что на реконструкцию автомобильной дороги Р-52 Решетиловка-Днепр будет выделено 350 миллионов гривень.

По итогам 2017 года "Укравтодор" планирует отремонтировать около 2 тысяч километров дорог, что является наибольшим количеством отремонтированных дорог в стране за последние 5 лет.

Ранее Омелян заявлял, что следующем году в Украине может быть отремонтировано около 4-5 тысяч километров дорог государственного значения в случае утверждения госбюджета на 2018 год с объемом финансирования дорожного хозяйства в размере 40 миллиардов гривень.