Укртелеком расширил международный роуминг в Беларуси

Компания «Укртелеком» расширила международный роуминг в Беларуси. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, теперь услуга международного роуминга стала доступна, кроме контрактных абонентов, и предоплаченным абонентам компании.

Услуга роуминга предоплаченным абонентам доступна в сети оператора мобильной связи Velcom (Беларусь).

По состоянию на сегодняшний день, абоненты Utel могут воспользоваться услугами международного роуминга мобильной связи на территории 40 стран в сетях 43 операторов. Кроме того, пользование услугами передачи данных в международном роуминге возможно в России, Беларуси, Польше, Швеции и Азербайджане.

Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» предоставляет услуги мобильной связи третьего поколения (3G) в стандарте UMTS под торговой маркой Utel. Число абонентов компании составляет более 260 тысяч.