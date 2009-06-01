В Бразилии пропал самолет с 215 пассажирами

Пассажирский самолет французской авиакомпании Air France пропал с экранов радаров над территорией Бразилии, сообщает со ссылкой на источники в авиационных властях Франции агентство Франс Пресс.

По данным агентства, на борту самолета, марка и модель которого не сообщается, находятся не менее 215 пассажиров. Самолет выполнял рейс по маршруту Рио-де-Жанейро - Париж. Диспетчеры потеряли связь с воздушным судном примерно в 10.00 мск. Обстоятельства происшествия выясняются.