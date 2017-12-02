Дороги Житомирщины убирают 35 единиц техники - ОГА

Дороги Житомирщины убирают 35 единиц техники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные управления промышленности, развития инфраструктуры и туризма.

Как отмечается в сообщении, в связи с ухудшением погодных условий в Житомирской области по поручению председателя Житомирской облгосадминистрации Игоря Гундича сейчас в оперативном режиме обеспечивается проезд по автодорогам области.

Читайте такжеНа Житомирщине из-за сложных погодних условий и гололеда правоохранители призвали водителей и пешеходов быть максимально осторожными

Так, по состоянию на 17.00. 2 декабря на дорогах Житомирской области местного и государственного значения работает 35 единиц техники, задействовано более 40 человек.

В частности, на автодороге М-06 "Киев-Чоп" работает 12 спецмашин.

В дежурном режиме находится 19 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, синопитики предупредили об ухудшении погодных условий на всей территории Житомирской области, где 3-5 декабря предполагается мокрый снег, а на дорогах - гололедица.